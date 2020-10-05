Украинский лидер ищет способ сохранить лицо перед иностранными партнерами

Официальный Киев направил Москве просьбу организовать переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщило издание "Украина.ру" со ссылкой на телеграм-канал "Резидент".

По данным источника в Офисе президента Незалежной, там пытаются найти выход по урегулированию в Донбассе. Выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде Киев не хочет. Но чтобы спасти репутацию на международной арене, ему нужно заручиться согласием Москвы на внесение изменений в соглашение.

Сделать это на площадке Трехсторонней группы по урегулированию в составе Украины, РФ и ОБСЕ не получилось – последнее заседание было сорвано. В Офисе президента Украины уверены, что глава государства спасет ситуацию:

"Лучше всего вести переговоры с Кремлем выходит у Зеленского",

– считают в Киеве.

Ранее Зеленский рассказал словацким журналистам, что ведет очень продуктивный диалог с Путиным.

В Москве считают, что ключом к урегулированию в Донбассе было и остается закрепление особого статуса региона в Конституции Украины, как это и предусмотрено Минскими соглашениями, одобренными Киевом и международными посредниками.