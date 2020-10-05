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Украине пора перестать думать о Крыме. Вместо этого Киеву нужно поразмыслить о выполнении Минских соглашений. Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады.
Евгений Червоненко заявил, что полуостров давно не входит в состав Незалежной. И добавил, что пришло время прекратить выдвигать обвинения России в "агрессии".
При этом бывший парламентарий оговорился, что Крым может "стать украинским" лишь тогда, когда население полуострова почувствует, что именно в этой стране его дом, и "в ней лучше". А сила тут ничего не решит.
Также экс-депутат Рады назвал категорически неверным решение президента Незалежной Владимира Зеленского об увольнении замглавы делегации страны Витольда Фокина из группы, ведущей переговоры по Донбассу. Это показало полную слабость и деградацию власти, ведь так расправились с заслуженным человеком, который просто сказал правду, отметил Червоненко в интервью украинскому телеканалу "112".
По его словам, этот политик твердо дал понять: Киев напрасно ругает Москву за происходящее на востоке Украины. И пояснил, что Россия "не является стороной конфликта".
Кроме того, бывший парламентарий, как пишет РИА ФАН, предупредил, что Франция, Германия и Америка потребуют от Незалежной выполнения Минских соглашений. Они даже могут снять санкции с РФ, если написанное в документе не воплотится в реальности, ведь иного пути к миру нет, подчеркнул экс-депутат.
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