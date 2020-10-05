Российский спецборт прибыл в Армению

Российский спецборт прибыл в Армению
Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
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Самолет Ил-96-300 приземлился в Ереване

Стало известно, что сегодня из Москвы в Ереван вылетел спецборт, который выходит в состав специального летного отряда "Россия". 

Согласно данным Flightradar, самолет Ил-96-300 вылетел из столицы России в 9:14 утра и спустя 2 часа 40 минут уже был в Ереване. Однако на данный момент о целях прибытия неизвестно, пишет "Лента.ру". 

В Кремле уже прокомментировали приземление спецборта в столице Армении. По словам Дмитрия Пескова, он не располагает информацией о том, что в столице Армении приземлилось специальное воздушное судно, передают РИА "Новости". К слову, спецотряд "Россия" перевозит высокопоставленных лиц России. 

Сегодня, 5 октября, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на помощь вооруженных сил России в военных действиях против Азербайджана. 

Ранее военный эксперт заявил, что считает, что скоро ситуация вокруг Нагорного Карабаха только ухудшится.

Юлия МИХАЙЛОВА

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