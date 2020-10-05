Москва пообещала ответить на санкции Брюсселя

Продолжение торговых войн с Россией ни к чему хорошему не приведет

Еврокомиссия подготовила документ, в котором явно прослеживатеся возможность введения новых санкций против нашей страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил его и заявил об ответных мерах.

У доклада явно предвзятый характер. За  "искажения в экономике Российской Федерации", от которых якобы нужно защищаться ЕС, принимаются законные меры регулирования в сферах энергетики, транспорта, трудовых ресурсов и других, пояснил министр.

Судя по его содержанию, появятся дополнительные ограничения для доступа отечественных товаров в ЕС. Но это "не останется без ответа", заявил глава МИД РФ перед встречей с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести рестрикции в отношении нашей страны из-за дела Алексея Навального. Если эксперты ОЗХО подтвердят результаты анализов блогера, полученные специалистами лабораторий в ФРГ, Франции и Швеции, против России будут приняты новые ограничения, говорил  глава МИД Германии.

Между тем Европа продолжает наказывать Россию за строительство Крымского моста. В конце сентября постпреды стран ЕС решили расширить список санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к реализации проекта.

Полина ДОРОЖКИНА

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