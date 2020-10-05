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Если боевые действия в Нагорном Карабахе перекинутся на территорию Армении, Россия не сможет оказать ей существенную помощь – у стран нет общей границы. Об этом напомнил руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Москвой действует военное соглашение, обязывающее РФ защищать Армению в случае внешней атаки. На деле Армения может рассчитывать только на российские вооруженные силы, дислоцированные в Гюмри. Это около 5 тысяч военнослужащих, а также танки и бронетехника, которой в разы меньше, чем имеет размещенная поблизости 3-я полевая армия Турции, уточнил Багдасаров.
При этом увеличить свои военные силы в Армении Россия не сможет – у стран нет общей границы, а воспользоваться территорией соседей для переброски солдат и вооружений не получится.
"Грузия никогда не пропустит военные грузы из России в Армению по понятным причинам, а переброска войск и техники через территорию Ирана и Каспийское море достаточно затруднительна и не может носить массовый характер", – цитирует "Взгляд" эксперта.
Ранее Ереван заявил, что военную помощь Баку, в том числе незаконную, оказывает Анкара. Париж, со своей стороны, сообщил, что для действий в Нагорном Карабахе привозят боевиков из Сирии. В Азербайджане это отрицают.
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