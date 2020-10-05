Платить придется втридорога, поскольку обратиться напрямую к Москве Киев не может по политическим соображениям

Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса, но обойдется она налогоплательщикам Незалежной очень дорого. Об этом предупредил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Проблема не в том, что Москва заломит высокую цену, а в принципах торговли, которых придерживается Киев. Из политических соображений он предпочтет покупать лекарство не напрямую у производителя, а через третьи руки, например, через Израиль, выплачивая посреднику мзду.

"Мы многое так покупаем. Мы до 40% бензина и дизтоплива, в том числе для наших вооруженных сил на Донбассе, покупаем в России через Белоруссию",

- раскрыл экс-министр в эфире NewsOne. С углем, добытым в Донбассе, также – Киев закупает его втридорога через иностранные фирмы-прокладки. Но дороже всего, конечно, украинцам обходится российский газ, купленный в Европе по так называемому реверсу.

"Этот европейский газ, который мы покупали при Порошенко, – это был российский газ, который оформлялся просто через подставные фирмы в Евросоюзе. Там было 1,5 млрд долларов переплачено по сравнению с тем, если бы газ покупали в России",

- сказал Суслов, предположив, что аналогичная схема будет использована и при закупках вакцины от коронавируса.

По последним данным, на Украине заразились Covid-19 более 236 тысяч человек. В субботу, 3 октября, был госпитализирован экс-президент Петр Порошенко, лечившийся сначала на дому. При этом медики Незалежной жалуются на нехватку тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты.

Россия запатентовала уже две вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Первой уже активно прививаются российские медики, добровольцы и высокопоставленные лица, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и др. При этом разрешено ставить вакцину от коронавируса не всем.