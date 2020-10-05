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Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса, но обойдется она налогоплательщикам Незалежной очень дорого. Об этом предупредил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
Проблема не в том, что Москва заломит высокую цену, а в принципах торговли, которых придерживается Киев. Из политических соображений он предпочтет покупать лекарство не напрямую у производителя, а через третьи руки, например, через Израиль, выплачивая посреднику мзду.
"Мы многое так покупаем. Мы до 40% бензина и дизтоплива, в том числе для наших вооруженных сил на Донбассе, покупаем в России через Белоруссию",
- раскрыл экс-министр в эфире NewsOne. С углем, добытым в Донбассе, также – Киев закупает его втридорога через иностранные фирмы-прокладки. Но дороже всего, конечно, украинцам обходится российский газ, купленный в Европе по так называемому реверсу.
"Этот европейский газ, который мы покупали при Порошенко, – это был российский газ, который оформлялся просто через подставные фирмы в Евросоюзе. Там было 1,5 млрд долларов переплачено по сравнению с тем, если бы газ покупали в России",
- сказал Суслов, предположив, что аналогичная схема будет использована и при закупках вакцины от коронавируса.
По последним данным, на Украине заразились Covid-19 более 236 тысяч человек. В субботу, 3 октября, был госпитализирован экс-президент Петр Порошенко, лечившийся сначала на дому. При этом медики Незалежной жалуются на нехватку тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты.
Россия запатентовала уже две вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Первой уже активно прививаются российские медики, добровольцы и высокопоставленные лица, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и др. При этом разрешено ставить вакцину от коронавируса не всем.
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