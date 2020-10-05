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Взаимотношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне. Соответствущее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава республики сообщил, что Россия в настоящее время занимает ответственную позицию в отношении событий, происходящих на территории Нагорного Карабаха, передает РИА "Новости".
Также президент Азербайджана добавил, что Баку считает необходимым привлечение турецкой стороны в урегулировании военного конфликта в НКР, так как Анкара является "важным игроком", соседствуя с двумя противоборствующими сторонами.
Карабахская сторона заявляет о применении силами Азербайджана запрещенного оружия: по словам представителя президента НКР Ваграма Погосяна, Баку нарушает международные конвенции.
В Ереване считают, что Москва должна поддержать Армению при возникновении угрозы вторжения внешних сил в республику.
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