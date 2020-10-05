Трампа и Джонсона высмеяли за попытки подражать Путину

Трампа и Джонсона высмеяли за попытки подражать Путину
Борис Джонсон и Дональд Трамп. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Западные СМИ уверены, что оба лидера пытаются поднять себе рейтинг, копируя главу РФ

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон пытаются копировать президента России Владимира Путина. По словам авторов статьи в The Washington Post, главы западных государств постоянно пытаются заявлять о громких успехах в создании вакцины против COVID-19 после того, как российский лидер объявил о появлении "Спутника V".

Причина заключается в том, полагает обозреватель, что Трамп вместе с Джонсоном пытаются повысить свои рейтинги. К примеру, американский лидер начал "козырять" достижениями американских специалистов в ходе теледебатов с Джо Байденом, заявляя о неминуемом успехе США в разработке препарата. А Джонсон облачился в противочумной костюм и постоянно ездит по британским лабораториям, чтобы выяснить "нынешнее положение дел".

Также в The Washington Post сообщается, что оба западных лидера пытаются таким образом выглядеть как их российский коллега, что довольно странно – пока что ни о каких результатах в разработке вакцины они не сообщали.

"В связи с этим такое подражание смотрится максимально несуразно", – отмечает источник.

Не так давно экс-юрист действующего американского лидера Майкл Коэн издал книгу, в которой указал, что Трамп всегда восхищался своим российским коллегой. Причина заключается в том, что глава РФ якобы смог "захватить всю нацию и управлять ей".

Егор МАЛКОВ

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