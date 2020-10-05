Путин уволил главу Дагестана

Ему нашлось новое место работы

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Владимира Васильева по собственному желанию. После ухода с поста он займет должность советника президента, сообщили в Кремле. 

"Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", – приводит обращение Путина МИР24

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначили Сергея Меликова, сообщает РИА "Новости". 

Напомним, Васильев занимал пост с 2017 года. С января 2018 под его руководством в Дагестане началась крупная антикоррупционная компания: сперва арестовали мэра Махачкалы, а после премьер-министра республики вместе с его заместителями. 

Сергей Меликов является участником программы подготовки кадрового управленческого резерва – другими словами, "школы губернаторов". Ее запустили три года назад на базе Высшей школы государственного управления. Подготовкой занимались на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Евгения НАГОРСКАЯ

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