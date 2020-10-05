На Украине призвали "зачистить" юг России и вернуть территории

На Украине призвали "зачистить" юг России и вернуть территории
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший боевик уточнила, что сама вряд ли отправится восстанавливать "историческую справедливость"

Незалежная устроит зачистку своих "исконных территорий" после четвертой мировой войны, в которой Россию неминуемо ждет поражение. Такое заявление сделала бывший боевик "Правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) Елена Белозерская.

Женщина добавила, отвечая на вопрос подписчика о неких репарациях от "орков", населяющих территорию Кубани и Белгородской области, что никакие дивиденды Украине не нужны.

"За землю платят не нефтью, а землей. А за кровь платят кровью", – заявила боевик.

Также Белозерская сообщила, что не исключает своего "личного участия" в конфликте. Однако, вполне вероятно, сама она не станет участвовать в "освобождении" из-за немолодого возраста и далекого от идеального состояния здоровья.

"Но я знаю, что однажды наступит четвертая мировая война, потому что третья была "холодной". Россия проиграет ее, и Украина будет зачищать Кубань, Ростов и так далее", – заявила боевик на своем Ютуб-канале.

Белозерская объяснила, что Незалежная станет единственным претендентом на свои земли, так как остальные "угнетенные", к которым она отнесла жителей Польши, Грузии и Финляндии, уже забывают русский язык.

"Конечно, одна Украина не сможет потянуть, поэтому нужна будет коалиция с другими государствами", – добавила женщина.

Ранее украинский националист Игорь Мирошниченко заявил, что Киеву пора прекратить бояться проводить боевые действия на территории РФ.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Дааа, психушка под названием ”Украина”.
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