Лукашенко пригрозили свержением за отказ от Союзного государства

Лукашенко пригрозили свержением за отказ от Союзного государства
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Терпение Кремля не безгранично, напомнил эксперт

Тесное политическое и экономическое взаимодействие РФ и Белоруссии поспособствует выходу республики из кризиса. Правда, судя по информации из Минска, за последние недели там "ничего не поменялось", заявил политолог Алексей Кочетков.

Эксперт уверен, что для удачного исхода Москва должна принять последовательный ряд шагов, которые продемонстрируют, что Кремль теперь не приемлет пустых обещаний о братской дружбе и рассчитывает лишь на реальный результат. Если же Александр Лукашенко не готов к такому сценарию, то нужно "делать ставки на кого-то еще".

Глава республики, уверен политолог, будет растягивать срок проведения обещанных реформ до победного конца в надежде на то, что всем само собой "рассосется".

"Попытка замыливания всего этого означает ухудшение не только своей собственной позиции, но и позиции РФ, которая политику проводит по отношению к нему дружественную политику", – считает эксперт.

Тем не менее, считает Кочетков, терпению Кремля существует предел. А если Минск не сделает правильных выводов, то вместо Лукашенко придет кто-нибудь другой, сообщает "Украина.ру". 

Ранее политолог Евгений Спицын заявил, что создание Союзного государства станет для Лукашенко единственным спасением от Запада.

Егор МАЛКОВ

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