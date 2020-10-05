Литва решила отозвать своего посла из Белоруссии

Ранее страна заявляла, что не будет этого делать

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовского посла в Белоруссии собираются отозвать обратно в страну – это необходимо для проведения консультаций. 

"После консультаций с партнерами и при координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций", – написал он в "Твиттере". 

Ранее власти Белоруссии выступили с просьбой к Литве сократить количество присутствующих в стране дипломатов и отозвать послов. Литовская сторона заявила, что не будет этого делать. 

Сейчас после того, как страна приняла решение все же отозвать своего посла, министр иностранных дел Литвы заявил, что если от них и дальше будут требовать подобного, то они ответят "соответствующим образом". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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