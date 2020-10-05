Они обсудят конфликт в Карабахе в присутствии Минской группы

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора глава российского МИД подтвердил готовность провести встречу представителей Азербайджана и Армении.

Встреча глав МИД с участием сопредседателей Минской группы планируют провести в Москве. Речь будет идти о ситуации в Нагорном Карабахе, передает РИА "Новости".

Вооруженный конфликт прокомментировали также представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео. Они вместе с Сергеем Лавровым осудили эскалацию, а также заявили об опасности для всего региона, пишет РИА "Новости".

Напомним, сегодня Азербайджан обвинили в использовании запрещенного оружия.