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Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора глава российского МИД подтвердил готовность провести встречу представителей Азербайджана и Армении.
Встреча глав МИД с участием сопредседателей Минской группы планируют провести в Москве. Речь будет идти о ситуации в Нагорном Карабахе, передает РИА "Новости".
Вооруженный конфликт прокомментировали также представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео. Они вместе с Сергеем Лавровым осудили эскалацию, а также заявили об опасности для всего региона, пишет РИА "Новости".
Напомним, сегодня Азербайджан обвинили в использовании запрещенного оружия.
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