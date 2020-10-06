Политолог объяснил причину частых звонков Пашиняна Путину из-за Карабаха

Политолог объяснил причину частых звонков Пашиняна Путину из-за Карабаха
Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Армения надеется на помощь России

С начала боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе премьер-министр первой страны Никол Пашинян уже несколько раз разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперт Международного института политических исследований Владимир Брутер считает, что это не просто так. 

Политолог объяснил, что Ереван рассчитывает на то, что Москва должна ему помочь. Ведь обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Брутер отметил, что в рамках союзнического соглашения Россия должна встать на защиту Армении от агрессии третьей стороны. Тем не менее непризнанная республика Нагорный Карабах не является частью этого государства, а, значит, Армения не задействована в конфликте. Пока боевые действия напрямую не коснулись Ереван, воспользоваться положениями ОДКБ нельзя. 

При этом, как рассказал Брутер изданию URA.RU, по его мнению, Россия экстренно вмешается, если для Армении возникнет реальная угроза. 

Накануне Пашинян созванивался с Путиным в четвертый раз с 27 сентября. Лидеры обсудили конфликт, который разрастается и в ходе которого обе стороны несут потери. Президент РФ призвал конфликтующих прекратить огонь. 

Однако не все эксперты согласны с тем, что Москва окажется помощь Еревану. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров утверждает, что Грузия не даст воспользоваться своей территорией для переброски военной техники в Армению. 

Полина ИВАНОВА

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