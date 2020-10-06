Берлин нашел способ предстать главным пострадавшим в этой истории

Германия не смогла победить США в борьбе за "Северный поток-2". Берлин до последнего боролся за этот абсолютно выгодный ему энергетический проект, но влияние Вашингтона оказалось сильнее. История с отравлением Алексея Навального помогает германским властям сохранить лицо после отказа от газопровода, считает эксперт Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

"У Германии не хватает сил, чтобы противостоять США. Ситуация с Навальным (...) помогает Германии объяснить резкость подхода в сотрудничестве с Россией и почему она может отказаться от завершения "Северного потока-2",

– цитирует эксперта "Свободная пресса". По мнению Тимошенковой, санкции ЕС против РФ можно считать делом решенным. На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин поддержит общее решение о наказании Москвы за Навального, если выводы сотрудников лабораторий в Германии, Франции и Швеции о причинах болезни блогера совпадут. Поскольку ранее уже сообщалось, что эти лаборатории обнаружили в анализах Навального "Новичок", вряд ли что-то изменится в их официальных отчетах.

Поэтому слова Мааса можно расценивать как анонс грядущих мер в отношении России. Германия сделала выбор между РФ и США, оказавшись в авангарде критиков России, подытожила Тимошенкова. Отказ от "Северного потока-2" на этом фоне Берлин представит как вынужденную, но необходимую меру, свалив всю вину за потери инвесторов на Москву.

Ранее в Германии заподозрили в отравлении Навального инсценировку.