В России поймали военнослужащего по подозрению в шпионаже на Эстонию

В России поймали военнослужащего по подозрению в шпионаже на Эстонию
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Вместе с офицером задержан его брат

Сотрудники ФСБ поймали в Смоленске и Пскове российского военнослужащего, а также его брата, который прибыл из Эстонии. Спецслужбы полагают, что мужчины передавали Таллину секретные сведения. 

Как пишет РИА "Новости", брат военнослужащего живет в Эстонии. По данным ФСБ, мужчины уже передавали информацию, содержащую гостайну эстонским спецслужбам, и планировали это делать и дальше. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту госизмены, по статье 275 УК России. Подозреваемых взяли под стражу. 

ФСБ активно выявляет шпионов в нашей стране. Так, этим летом в Севастополе поймали другого военного, которого подозревали в тайной работе на Украину. 

Полина ИВАНОВА

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