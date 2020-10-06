Вместе с офицером задержан его брат

Сотрудники ФСБ поймали в Смоленске и Пскове российского военнослужащего, а также его брата, который прибыл из Эстонии. Спецслужбы полагают, что мужчины передавали Таллину секретные сведения.

Как пишет РИА "Новости", брат военнослужащего живет в Эстонии. По данным ФСБ, мужчины уже передавали информацию, содержащую гостайну эстонским спецслужбам, и планировали это делать и дальше.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту госизмены, по статье 275 УК России. Подозреваемых взяли под стражу.

ФСБ активно выявляет шпионов в нашей стране. Так, этим летом в Севастополе поймали другого военного, которого подозревали в тайной работе на Украину.