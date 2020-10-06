События в Киргизии способны накалить ситуацию в стране Александра Лукашенко

Угроза вооруженного восстания в Белоруссии вполне реальна. Об этом предупредил политолог Дмитрий Болкунец.

Беспорядки в столице одной из бывших республик СССР поспособствуют переходу мирных протестов в Минске в боевые столкновения, предположил аналитик. И добавил: поскольку белорусских оппозиционеров никто не возглавил, стражам порядка не удастся сдержать массу возмущенного народа.

Жители Белоруссии выйдут на улицы с оружием. Еще они могут устроить настоящую партизанскую войну. И тогда в стране начнут жечь машины и дома властей, отметил Болкунец в беседе с корреспондентом URA.RU.

Демонстрации в Республике начались 9 августа после выборов президента. Тысячи граждан заявили, что победа Александра Лукашенко подтасована, и вышли на митинги.

В Киргизии сегодня попытались незаконно захватить власть. Не согласные с итогами выборов депутатов ворвались в здание парламента и требуют выполнения своих условий.

Ранее в Бишкеке произошли столкновения протестующих с милицией. Силовики разгоняли бросающихся камнями нападавших слезоточивым газом и светошумовыми гранатами и оцепляли центр города.