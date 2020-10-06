Мэр Бишкека уволился на фоне протестов

Градоначальник подал в отставку по собственному желанию

В Киргизии продолжаются протесты из-за парламентских выборов. На этом фоне мэр столицы страны Азиз Суракматов решил сложить с себя свои полномочия. 

Об этом советник главы Бишкека Гуля Алмамбетова рассказал РИА "Новости". 

Протесты в Киргизии начались в понедельник. Сторонники партий, которые не прошли в парламент, вышли на улицы. Они требовали провести повторное голосование. А социал-демократической партия Киргизии, которая поддерживает экс-главу страны Алмазбека Атамбаева, и вовсе выпустила заявление о том, что народ сверг "преступную власть", передает "Интерфакс". 

ЦИК страны же уже заявил о том, что признал итоги парламентских выборов недействительными, уточняет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Полина ИВАНОВА

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