Лидер белорусской оппозиции намерена уйти из политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал путаться. На это указала оппозиционерка Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине 6 октября.

По словам Тихановской, ее соперник на выборах говорит сегодня одно, завтра – другое.

"Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу",

– заметила активистка. Отвечая на вопросы иностранных журналистов, она подчеркнула, что протест в Белоруссии уникальный – он не контролируется из-за рубежа или из России, его возглавила женщина и в нем участвуют молодые белорусы, которые гордятся тем, что "творят историю".

Тихановская уверена, что оппозиция добьется своего: протест не утихнет, забастовки продолжатся. Сейчас многие белорусы испугались репрессий, но не простили Лукашенко за насилие в первые дни после выборов 9 августа. Сама оппозиционерка испытывает к многолетнему лидеру страны двойственные чувства:

"Я не могу простить его как личность. Однако как национальный лидер я должна принять решение",

– пояснила Тихановская. По ее сведениям, некоторые хотели бы видеть Лукашенко на скамье подсудимых, однако большинство готовы его не трогать, если он уйдет.

Себя президентом оппозиционерка тоже не видит: "Не думаю, что останусь в политике после новых выборов, для меня это слишком сложно", – признала Тихановская.

В Берлине запланирована ее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ранее Тихановская встречалась в Литве с французским президентом Эммануэлем Макроном и заручилась его поддержкой. Позже Макрону пришлось оправдываться, почему Лукашенко не попал под санкции ЕС.