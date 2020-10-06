Запад споткнулся об "головоломку Путина" - французские СМИ

Запад споткнулся об "головоломку Путина" - французские СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Франция стремится к диалогу с Москвой, несмотря на ее "антизападный курс", уверен обозреватель

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с самой настоящей "головоломкой Путина", пытаясь построить отношения с Москвой, которая нацелена на "антизападные" шаги. Такое заявление сделали журналисты французского издания Le Figaro.

По мнению обозревателей, после состоявшегося в прошлом месяце диалога Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным, стала очевидна пропасть между интеллектом президента России и глав западных государств. Журналисты уверены: Путин не считается с их позицией.

Также в ходе встречи российский лидер "отчитал" президента Франции за диалог со Светланой Тихановской и отметил, что попытки госвмешательства в дела чужого государства недопустимы. Макрон, правда, передал Путину пожелания экс-кандидата в президенты Белоруссии о встрече для того, чтобы уверить Кремль в отсутствии бунта против РФ.

Сейчас же Макрон продолжает мечтать о развитии диалога с Кремлем, однако такое решение выглядит довольно неоднозначным, учитывая обсуждение санкций против белорусских властей и России из-за ситуации с Навальным, сообщает Le Figaro.

Ранее Макрон признался, что считает необходимым снятие с должности президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Егор МАЛКОВ

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