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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская нанесла 6 октября визит канцлеру Германии Ангеле Меркель. Оппозиционерка обратила внимание главы ФРГ на то, что волнения в республике не прекращаются, поэтому действующая власть, по ее словам, продолжает увеличивать количество заключенных.
Одна из целей оппозиции, заявила Тихановская, заключается в освобождении арестованных по политическим соображениям и прекращении насилия. Действующие события в республике, добавила оппозиционерка, вовсе не направлены против РФ или ЕС, а лишь являются следствием кризиса власти в стране. И протестующие стремятся к перевыборам, так как на протяжении десятилетий население жило "под давлением", от которого решило избавиться.
Тихановская считает, что граждане республики ожидают определенной финансовой поддержки, а также оказания помощи "независимым СМИ и гражданским организациям", чтобы выйти из сложного положения, сообщается в Телеграм-канале оппозиционерки.
Встреча лидера белорусской оппозиции с канцлером состоялась 6 октября в Берлине.
Ранее политик заявила, что хотела бы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы задать ему накопившиеся вопросы, а также со своим супругом Сергеем Тихановским.
Также в ходе пресс-конференции оппозиционерка сообщила, что, по ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко стал путаться в словах.
Об операции альянса не было объявлено заранее