Премьер Киргизии объявил о своей отставке

На должность главы кабмина назначен бывший заключенный

Киргизский премьер Кубатбек Боронов сложил с себя полномочия главы правительства республики, заявил главный спикер парламента Мактыбек Абдылдаев во время заседания Жогорку – государственного законодательного органа. Об отставке премьера стало известно сегодня, 6 октября.

Согласно приведенным данным, на должность главы правительства назначен представитель оппозиции Садыр Жапаров, которого освободили накануне из тюрьмы.

Как сообщает "Спутник Киргизия", его кандидатуру одобрило большинство депутатов.

Ранее стало известно, что из-за протестов в стране заявление об отставке подал глава Бишкека Азиз Суракматов.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты против действующей власти. Жители Бишкека ворвались в здание Жогорку с требованием выполненить их условия. Глава республики Сооронбай Жээнбеков считает, что столкнулся с попыткой свержения власти.

Егор МАЛКОВ

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