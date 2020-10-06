Песков высказался об ухудшении ситуации в Карабахе

Россия активно участвует в урегулировании конфликта, заявили в Кремле

Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует – люди продолжают погибать. Так вооруженный конфликт прокомментировал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп ранее выступили с просьбой остановить военные действия. Также в Кремле добавили: Россия прилагает все усилия, чтобы урегулировать конфликт и помочь сторонам прекратить огонь, передает РИА "Новости".

При этом кандидат политических наук института США и Канады РАН Олег Криволапов предположил, что Вашингтон пока воздержится от активных действий. По мнению эксперта, это связано с большим количеством проблем внутри Соединенных Штатов, передает телеканал "360".

Ранее СМИ отметили бесполезность танков в горной местности Карабаха.

Карина СИРАЗОВА

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