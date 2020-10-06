Международные эксперты полагают, что своим экономическим существованием Армения обязана именно РФ

События двухлетней давности в Армении и приход Никола Пашиняна к власти вскрыли происходящие в стране скрытые процессы. Волнения 2018 года создали в республике настоящий фронт против РФ, угрожающий инвестициям и связанному с Россией бизнесу. Джордж Сорос смог получить в свои руки власть контроль над небогатой закавказской республикой, внедряя своих людей в местную власть.

"Бархатная революция" в Армении раскрыла завуалированные процессы в государстве. Революция послужила "спусковым крючком", сменив настроения против РФ в "антироссийский фронт". С назначением Пашиняна в результате "бархатной революции" положение Фонда Сороса стал укреплять свои позиции., Он практически достиг главной цели два года назад, получив возможность контролировать. Фактически, вся политика Пашиняна и является политикой Сороса.

В интервью РБК Пашинян заявил, отвечая на вопрос о связи с Соросом: "Когда отношения были налажены, никто в России не сомневался в пророссийской направленности правительства Армении. Все эти организации были созданы при Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне. Если тогдашние правительства были действительно пророссийско настроенными, то почему же они не закрыли эти организации?". Премьер и не думал скрывать факт его взаимодействия с Соросом, которого вовсе не случайно окрестили "крестным отцом" цветных революций.

За 21 год фонд выделил практически 59 млн долларов сотням организация в Армении – и все это было частью грандиозного плана. К примеру, стоит обратить внимание на выделение 5 млн долларов в СМИ под предлогом развития "независимых медиа" в Армении. При том, что в этой закавказской республике 23 % жителей живут за чертой бедности. Не случайно, что за 3 месяца до "бархатной революции" Сорос поддержал в подготовке журналистов и представителей гражданского общества – приближенных Пашиняна и его окружения эти люди и были рупором устроенной Пашиняном "революции".

В целом, Фонд Сороса в Армении оказывает поддержку нескольким некоммерческим организациям по правам прав человека, правам женщин, антикоррупционным организациям и прочей деятельности. Безусловно, все они, осуществляя свою деятельность в течении многих лет, сыграли не последнюю роль в приходе Никола Пашиняна и в настоящее время руководители большинства приведенных компаний занимают высокие посты и при новом правительстве. В реальности же после прихода к власти Пашинян выполняет свои обязательства перед своими спонсорами, назначая основных представителей этого фонда на высокие посты. Неслучайно Фонд уже закрепляется на всех ветвях власти в государстве. Министерства, посольства и службы начинают переходить под его контроль. К примеру, Сос Аветисян, в прошлом работавший ответственным лицом по программам развития гражданского общества Фонда Сороса в Арменииза первое время правления Пашиняна получил должность зам министра образования и науки, а сейчас является одним из представителей политблока "Мой шаг" в законодательстве. Занимающая сейчас пост замминистра образования и науки Аревик Анапиосян на протяжении многих лет возглавляла организацию, финансируемую Фондом Сороса, которая в свою очередь лишь за два года получила от него грант на 196 тыс. долларов.

Схожий факт можно привести по примеру Гаяне Абрамян, выступающей в парламенте от пашиняновского блока "Мой шаг". Несколько лет назад Фонд Сороса выделил более 200 тыс. долларов на проекты возглавляемой ей организации "За равные права". Тагун Казарян, руководитель многочисленных проектов, сейчас также представляет блок "Мой шаг" в парламенте.

Сасун Хачатурян, брат главы совета директоров фонда Сороса Давида Хачатуряна, занимает должность главы Специальной следственной службы Армении. Вице-спикер парламента Лена Назарян, руководитель аппарата премьер-министра Лиана Далтахчян и руководитель государственного кадастра недвижимости Сархат Петросян являются координаторами и руководителями программ "Центра регионального развития", управляемого Фондом Сороса и получившего от фонда более 2 миллионов долларов. В СМИ также заявляли и о назначенном главе минюста Рустамае Бадасяне, его кандидатуру одобрила исполнительный директор фондав Армении Лариса Минасян. Также главой Совета национальной безопасности стал экс-координатор "Transparency International" Армен Григорян, а бывший руководитель Государственной контрольной службы Давид Санасарян сейчас является воспитанником прозападной блока американского наследия, во главе которого стоит Раффи Ованнисян. Санасарян был именно тем лицом, который стал известен тем, что бросал яйца в посольство РФ в Армении.

Анализ информации, опубликованной в армянских СМИ, показывает следующее: среди сторонников Пашиняна в парламенте 14 депутатов уже давно финансируются Соросом. Это всего лишь те, кто непосредственно связаны с Фондом. Число же депутатов, которые ненапрямую аффилированны с Фондом, около пятидесяти. Список "соросовцев", получивших твердые позиции на всех уровнях власти в Армении, можно продолжать.

Стоит напомнить, что зависимость Армении от РФ, сложившаяся исторически, вытекает не из-за обоюдных интересов, а лишь из неспособности первой стать зрелым государством во всех аспектах. Именно Армения является бенефициаром в отношениях Еревана и Москвы. Приведенная статистика в годовом отчете ЦБ России "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации" наглядно показывает сумму индивидуальных денежных переводов из РФ в Армению. Два года назад средства, отправленные по каналам из РФ, составили 1,121 млрд долларов, в прошлом году она составила 1, 59 млрд. В то время как Запад перевел за аналогичный период 156 и 177 млн.

Конечно же, подобной экономической помощью пользуются и остальные государства СНГ. Стоит помнить, что, согласно информации Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), зависимость экономики Армении от таких переводов равняется примерно 12 процентам (и это минимум), а по оценке международных экспертов – и вовсе 25%. По приведенному показателю Армения находится на 26-й строке в рейтинге "самых худших" стран планеты

В прошлогоднем отчете "Оценка рисков управления страной: Армения" Азиатского банка развития указывается, что уровень краткосрочной миграции из страны на высоком уровне и в основном направлен в сторону РФ, из которой в основном и идет финансовая помощь. Стоит отметить, что четыре года назад, под влиянием мирового кризиса экономика страныи достигла "дна" экономического цикла, столкнувшись с большой веротяностью роста ВВП "в 0%". Эксперты связывают это лишь с двумя факторами: внешней средой и высоким уровнем совокупного спроса.

В отчете также отмечается, что переводы из РФ стали одной из причин стимуляции второго фактора, строительного сектора и, в итоге, сыграли важную роль в сокращении бедности в республике, а также развитии сел. Утвержденная в 2014 году "Стратегия развития Армении на 2014−2025 годы" считает допустимой оплату соцрасходов, недопущение стремительного понижения ВВП, ухудшения соцситуации и роста безработицы за счет финансовой помощи со стороны организаций РФ и всего остального мира.

Не случайно также и то, что в докладе ЦРУ указывается на сильную уязвимость армянской экономики по отношению к российской поддержке. В ведомстве указывают, что основная часть инфраструктуры страны находится в зависимости от РФ или управляется Москвой – энергетический сектор как пример.

Судя по приведенной информации, экономическим существованием Армения обязана помощи, поступающей из России.

Сорос за последнее время развернул грандиозную международную кампанию и стал доказывать, что все проблемы в государственной экономике произошли по вине России, начав использовать все средства для распространения антироссийских настроений у местных жителей.

Причины недовольства действующего правительства Армении в отношении РФ обнаруживаются во многих отчетах и выступлениях государственных лиц этой страны и его официальных политических документах. К примеру, отчет Азиатского банка развития "Обзор развития Азии, 2020 год: что содействует инновациям в Азии?" указывается, что одним из потенциально негативных факторов риска в армянской экономике являются экономические трудности, обусловленные падением нефти у основных экономических партнеров – в данном случае это РФ.

А в самые ближайшие годы экспорт металла в Китай из Армении снизится.Таким образом, не будучи страной с "лидирующей по ресурсам" экономикой, из-за своей нестабильной политики фактически страдает от парадокса "ресурсного проклятия".

Нарастающая антироссийская позиция в Армении, внедренная в общественное мнение, доведенная до истерического состояния, нашла свое отражение и в экономической политике и открыто проявляется в официальных позициях. К примеру, в отчете "Doing Business 2020" Всемирного Банка отмечается, что в Армении широко распространена коррупция, основной причиной которой является доминирующее влияние России на экономику и региональную безопасность этой страны. Подобные выводы основаны на официальных опросах, проведенных среди государственных структур, деловых кругов и широкой общественности, что свидетельствует о результативности антироссийской пропаганды, осуществляемой правительством Армении среди общественности. Можно отметить и другой интересный момент. Несмотря на все экономические выгоды Армении от союза с Россией, в отчете "Кавказский барометр – 2019", подготовленном Кавказским исследовательским ресурсным центром, говорится, что только 43 процента армян положительно или частично положительно оценивают роль Евразийского экономического союза, что является самым очевидным результатом продолжающейся антироссийской общественной пропаганды в этой стране.

В отчете "Армения: Стратегия по транспорту и содействию торговле, 2020−2040", подготовленном в рамках сотрудничества Армении и Азиатского банка развития, отмечается, что развитие транспортной инфраструктуры Армении связано не только с экономическим развитием страны, но с "диверсификацией внешней торговли и ослаблением, косвенным путем, доминирующего положения российского фактора во внешней торговле". В отчете подчеркивается приоритетность транспортной инфраструктуры для страны, однако из-за финансовых трудностей ее развитие не происходит должным образом. Следует отметить, что часть кредитов, полученных Арменией от зарубежных стран и международных организаций в последние годы, были направлены ​​именно на эти цели. Все вышесказанное показывает, что расширение транспортной инфраструктуры напрямую уменьшает зависимость от России.

Анализ отчета миссии Международного Валютного Фонда за 2019 год ясно демонстрирует притеснения российских инвесторов в стране различными методами. В отчете отмечается, что одна ветвь анти коррупционных операций правительства заключается в исследовании деятельности общественных и частных компаний, включая горнодобывающих и инфраструктурных. Известно, что в этих сферах широко участвуют российские компании и российский капитал, и, что эти меры нашли отражение в "Анти-коррупционной стратегии на 2019−2022 годы", недавно подготовленной правительством. Таким образом, продолжение притеснения российский инвестиций в последующие годы является ожидаемым. Неслучайно и то, что в 2019 году приток прямых иностранных инвестиций (FDI) из России в страну составил 33,2 миллиона долларов США, тогда как всего год назад, в 2018 году, этот показатель составлял 124,3 миллиона долларов США.

Возникшую картину можно описать следующим образом: в связи с особым дискомфортом, создаваемым новым правительством Армении, российские инвестиции больше не чувствуют себя здесь в безопасности и не приносят прибыль. Всего за один год приток прямых инвестиций из России снизился на 73 процента.

Есть и другие аспекты, показывающие, что притеснение российских инвестиций является составной частью целенаправленной политики. Например, в 2019 году прямые инвестиции были в основном направлены в следующие области: производство электроэнергии и газовая отрасль – 88,8 миллионов долларов США, инфраструктура воздушного транспорта – 14,3 миллиона долларов США, горнодобывающая отрасль – 3,4 миллиона долларов США. Более 30 крупных предприятий с российским капиталом работают в сфере газа, нефтепродуктов, добычи полезных ископаемых и телекоммуникаций. Ясно, что в настоящее время эта страна, используя средства "умеренного и скрытого вытеснения", проводит целенаправленную инвестиционную политику по замещению российского капитала капиталом западных стран. Ведь неслучайно в 2019 году, когда объем прямых российских инвестиций в эту страну резко снизился, из Италии были привлечены прямые инвестиции в размере 27,1 миллиона, из Германии – 18,6 миллиона, из Аргентины – 18,8 миллиона долларов и из греческого Кипра – 6 миллионов долларов США.



Следует отметить и то, что новое правительство Армении уже долгое время ведет постоянную работу с разными финансовыми и инвестиционными структурами Европы и Азии по замещению российских вложений. Среди них можно выделить переговоры со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Инвестиционным фондом Катара, Cингапурским холдингом Тамасек, крупным Китайским холдингом "CITIC Contruction".

Анализ экономической политики Армении, осуществляемой в последнее время, также показывает, как страна ставила лицом к лицу своих экономических союзников и проводила неискреннюю экономическую политику." Только лишь один факт, приведенный экспертами Азиатского банка развития в официальном отчете "Евразийская экономическая интеграция 2019 показывает, что на самом деле Армения является "тяжелым бременем" для этого союза и далека от "принципов получения взаимной выгоды". Так, по статистическим оценкам экспертов союза, в 2015—2018 годах 77 процентов импорта (825 наименований товаров и продуктов) Армении из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, могло быть импортировано из стран союза, в частности из России. И с этой точки зрения отмечается, что Армения, а также Кыргызстан являются странами, наиболее часто лишающие возможности стран-членов союза.

Анализ данных Статистической службы Армении за январь-май 2020 года показывает, что доля России в экспорте Армении обладает удельным весом, который при сравнении с общей долей Европейского союза и Швейцарии меньше на 15,1 процент. Однако, нельзя утверждать об искренности этой страны в экономических связях с Евросоюзом и Ираном. Так, в то время как за первые 5 месяцев этого года Армения импортировала из всех стран ЕС товаров и услуг на 302 миллиона 978 тысяч долларов США, из Ирана – на 98 миллионов 898 тысяч долларов США. Тогда как только из Китая объем экспорта составил 233 миллиона 97 тысяч долларов США, а из Турции – 76 миллионов 682 тысяч долларов США. Откровенно говоря, при нынешней ситуации эту статистику невозможно назвать случайностью и не сложно спрогнозировать, что в предстоящем периоде эти показатели будут еще более негативными.

Другой факт, подтверждающий дуопольный, то есть двуличный, характер экономической политики Армении заключается в том, что в настоящее время Российская Федерация оказывает помощь стране в финансировании и модернизации системы управления государственными финансами и выделила для этой цели специальные гранты. Однако правительство Армении проводило "политику диверсификации" в этом направлении и не забыло привлечь к этой деятельности американскую организацию USAID.

С другой стороны, неспособность Армении оказать экономическую помощь Евразийскому союзу уже отмечена в официальных отчетах, подготовленных мозговым центром организации. Так, например, в отчете "Об основных тенденциях в интегративном развитии Армении в 2019 году" отмечается, что товары, экспортируемые Арменией в союз, не были диверсифицированы. И на 27 товаров, которые составляют всего 1 процент ассортимента, приходится 77,3 процента от общего объема экспорта в союз. 34,1 процент из них связаны с экспортом алкогольных и безалкогольных напитков, а также фруктов, овощей и рыбы – товары, производство и обработку которых союз может осуществлять сам за счет внутренних ресурсов. Это означает, что Армения не содействует экономической безопасности союза. Наоборот, также очевидно, что товары, импортируемые Арменией из России, жизненно необходимы для нормального функционирования экономики страны. К этим импортируемым товарам, в основном, относятся энергия (нефтепродукты, газ) и продукты (пшеница).

Следует отметить, что войдя в Евразийский экономический союз, напрямую спроектированный по инициативе России 2 января 2015 года, Армения получила прямой выход на рынок России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с населением более 184 миллионов человек и ВВП в 2,2 триллиона долларов США. Что позволило стране получить значительные льготы по документированию торговых операций, срокам и ценовой политике. Эти преимущества также упоминаются в отчете "Doing Business 2020" Всемирного Банка.

Наблюдаемая картина состоит в следующем: предоставляемые льготы не удовлетворили страну и она продолжает предпринимать шаги, которые идут вразрез с фундаментальными законами экономики и подрывают экономический союз. К примеру, согласно исследованиям Комиссии по Международной Торговле США, в настоящее время американские товары и продукты успешно конкурируют на армянском рынке и опережают своих конкурентов. В частности, за последние 5 лет американские инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность неуклонно росли. Неслучайно и подписание в 2015 году Рамочного Соглашения о Торговле и Инвестициях (TIFA) между США и Арменией, которое предусматривает развитие среды для диалога и сотрудничества между двумя странами в области торговли и инвестиций, а также защиту деловых интересов друг друга. А в ноябре 2017 года между Арменией и Европейским союзом было подписано "Соглашение о всестороннем и расширенном сотрудничестве". Это соглашение охватывает вопросы развития инвестиционного климата, увеличение количества рабочих мест и создания благоприятных условий для ведения европейскими компаниями бизнеса в Армении. В соглашении также рассматриваются такие вопросы, как установление глубоких экономических и политических связей в энергетическом и транспортном секторах, в сфере охраны окружающей среды, торговли и инвестициях. С этой целью правительством Армении была создана специальная дорожная карта и комиссия.

Одним из важных моментов является тот факт, что одновременная интеграция Армении в два союза противоречит фундаментальным законам экономики. Нынешний Евразийский экономический союз является еще более расширенной моделью интеграции Таможенного союза, созданного в 2010 году тремя странами – Россией, Казахстаном и Беларусью. В настоящее время Евразийский союз можно рассматривать не как экономический союз, а как общий рынок. Потому что на данный момент речь не идет о применении единых экономических институтов и политики внутри союза. Здесь помимо двух важных факторов в таможенном союзе – беспрепятственного товарооборота внутри союза и возможности введения торговых ограничений для стран, не являющихся его членами, существует и третий фактор – фактор рабочей силы и свободного движения капитала. Европейский Союз – это форма экономического союза, который движется к монетарному союзу и его предложение странам Восточного партнерства состоит в создании зоны свободной торговли (беспрепятственный торговый оборот). Ясно, что соглашение Армении с Евросоюзом – это первые шаги к дальнейшей интеграции. Дело в том, что в реализации соглашения Армении с Европейским Союзом после его ратификации со стороны Союза возникнет новая ситуация, которая противоречит фундаментальным законам классической экономики. Здесь возникает интересный вопрос, выберет ли Армения Россию и Евразийский союз, которые на протяжении многих лет обеспечивали ее дешевой электроэнергией, газом, инфраструктурой и финансовой помощью или же Европейский Союз, который "как часто говорят официальные лица этой страны, обещает большие возможности и перспективы". Краткий экскурс в историю этой страны ясно показывает, что выбор, несомненно, не падет на Россию…

В конце следует отметить, что в настоящее время весь мир стоит перед лицом последствий пандемии, серьезных негативных потрясений и крупных кризисов. В этом значении Российская Федерация также не является исключением. Когда корабль попадает в шторм, лучшим выходом считается избавление от тяжелых грузов. На наш взгляд, для России избавление от "армянского бремени", которое в настоящее время является очень тяжелым и бесполезным грузом, маячит на горизонте, как наиболее рациональный экономический выбор.