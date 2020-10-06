МИД Незалежной только рад тесному сотрудничеству с Лондоном

Киев готов дать разрешение Лондону на размещение баз британских десантников в южных областях Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

В сентябре ВСУ вместе с британскими военными провели совместные учения "Объединенные усилия-2020". Украинские военнослужащие форсировали Днепр с помощью понтонно-мостовой переправы. Операция стала ответом на российские учения "Кавказ-2020", призванные оценить состояние армии при возникновении угрозы на южных рубежах РФ.

Глава украинского МИД заявил, что власти совершенно не возражают против постоянного присутствия британского контингента и готовы чаще устраивать военные учения.

Кулеба также добавил, что с самого начала "российской агрессии" Британия показала себя настоящим другом, оказывая Киеву "практическую поддержку". В то время, когда действующий глава МИД занимал должность посла по вопросам стратегических коммуникаций, Киев уже имел тесные связи с Лондоном по противодействию "российской дезинформации".

Высадка британского десанта будет полезна для Незалежной, уверен глава внешнеполитического ведомства Украины.

"Все это является результатом весьма кропотливой и плодотворной деятельности, в независимости от присутствия Британии в нормандском формате", – заявил Кулеба в интервью Би-би-си.

Ранее Минобороны Великобритании опубликовало в соцсетях фотографию с высадкой своих войск на Украине, назвав ее "задним двором России".