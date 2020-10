Дональд Трамп заявил, что дал разрешение на полное рассекречивание документов, касающихся его связи с Россией. Лидер отметил, что это коснется "величайшего политического преступления" в истории страны.

Напомним, во время предыдущих выборов на Дональда Трампа обвиняли в сговоре с Россией. 6 октября глава Нацразведки Джон Рэтклифф рассекретил материалы, касающиеся намерения Хилари Клинтон обвинить Трампа в сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты, указывает телеканал "360".

В нынешних выборах оппонент президента США Джо Байден также обвиняет Трампа в сговоре с Россией, пишет URA.RU, хотя за два года расследований американской разведки никаких доказательств сговора так и не было представлено.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq