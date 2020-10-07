"Вопрос выживаемости": в Раде предрекли скорую гибель Украины

"Вопрос выживаемости": в Раде предрекли скорую гибель Украины
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Спасти государство может только одно

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что действующее руководство Незалежной ведет страну к верной гибели. Если оставить его у власти, век Украины будет недолог, убежден парламентарий.

Если же украинцы хотят сохранить свой общий дом, им нужно сделать все, чтобы сменить верховодов страны. Рабинович напомнил о плачевном состоянии экономической и социальной сферы. При этом ситуация только ухудшается. В эфире телеканала NewsOne депутат привел слова главы кабинета министров Дениса Шмыгаля, который предрек Незалежной отмену пенсионных выплат уже через 15 лет. Парламентарий также упомянул об обнаруженной "дыре" в "Нафтогазе" на миллиарды гривен.

Рабинович подчеркнул, что в сложившихся условиях, уже нечего рассуждать о победе какой-то партии – пора подумать о спасении родины.

"Речь идет о выживаемости страны", – заявил украинский политик.

Парламентарий также осудил действия европейских "коллег", которые заявили, что не желают быть банкоматом для Незалежной, но при этом отняли у украинцев их землю и разрушили банковскую систему.

Между тем официальный Киев только рад укреплению связей с западными странами. Так, стало известно, что Украина намерена впустить на свою территорию британских десантников.

Ольга ФЕДОРОВА

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