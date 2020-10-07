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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что действующее руководство Незалежной ведет страну к верной гибели. Если оставить его у власти, век Украины будет недолог, убежден парламентарий.
Если же украинцы хотят сохранить свой общий дом, им нужно сделать все, чтобы сменить верховодов страны. Рабинович напомнил о плачевном состоянии экономической и социальной сферы. При этом ситуация только ухудшается. В эфире телеканала NewsOne депутат привел слова главы кабинета министров Дениса Шмыгаля, который предрек Незалежной отмену пенсионных выплат уже через 15 лет. Парламентарий также упомянул об обнаруженной "дыре" в "Нафтогазе" на миллиарды гривен.
Рабинович подчеркнул, что в сложившихся условиях, уже нечего рассуждать о победе какой-то партии – пора подумать о спасении родины.
"Речь идет о выживаемости страны", – заявил украинский политик.
Парламентарий также осудил действия европейских "коллег", которые заявили, что не желают быть банкоматом для Незалежной, но при этом отняли у украинцев их землю и разрушили банковскую систему.
Между тем официальный Киев только рад укреплению связей с западными странами. Так, стало известно, что
Украина намерена впустить на свою территорию британских десантников.
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