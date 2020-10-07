Союзное государство с Россией назвали спасением для Белоруссии

Союзное государство с Россией назвали спасением для Белоруссии
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Ситуация в Республике требует решения

Акции оппозиции в Белоруссии идут ежедневно. Это доказывает, что политический кризис не преодолен. На вопросы, можно ли с этим справиться и как, ответил глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок.

Решать это, по его мнению, нужно с помощью реальных действий. И оптимальный шаг на пути к такой цели – ввести в действие Союзный договор. Но интеграцию с РФ нельзя начинать, пока в Белоруссии довольно непростая экономическая ситуация, и какими-либо политическими уступками тут не ограничиться.

При объединении преодолеть кризис будет легче. Однако все равно понадобится много времени – несколько месяцев, а то и больше, сказал политик.

Лукашок также указал более приемлемый вариант интеграции. Он заявил, что не стоит упорно держаться за независимость, ведь у народов двух стран нет существенных черт разделения, а разногласия, которые есть у элит, "могут быть учтены при конфедерации".

У России и Белоруссии в Союзном государстве должны стать общими парламент, эмиссионный центр, валюта, язык, система выборов, принципы регионального деления, система образования, понимание истории, отметил политик в интервью изданию "Украина.ру" .

В заключение Лукашок сказал, что глава Белоруссии боится лишиться власти после реализации реформ. Но ему нужно потрудиться ради будущего своей страны и РФ, подчеркнул руководитель Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия.

Ранее сообщалось, что президент СССР Михаил Горбачев призвал российского лидера Владимира Путина отложить создание Союзного государства. По его словам, сначала власти Белоруссии должны сами найти выход из политического кризиса.

Полина ДОРОЖКИНА

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