Россия попала в тройку угроз безопасности США

Россия попала в тройку угроз безопасности США
Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/www.globallookpress.com
За океаном составили список "посягающих" на них стран

Россия попала в тройку главных национальных угроз США. Это произошло с легкой руки американского Министерства внутренней безопасности.

Согласно оценке ведомства, наша страна вместе с Китаем и Ираном вмешивается в выборы президента Штатов и оказывает влияние на обстановку, связанную с COVID-19. Указанные государства способны нарушить работу системы голосования, дурно повлиять на отношение американцев к властям и повысить социальную напряженность.

Для этого у Москвы есть самые передовые кибервозможности. И путем шпионажа в Сети она может получить экономическую, политическую и информацию, касающуюся нацбезопасности, сказано в докладе министерства, пишет РИА ФАН

Киберугрозы США в остаются острыми и, вероятно, будут расти. Также "пандемия коронавируса создает новые возможности для экономических конкурентов Соединенных Штатов по эксплуатации американского народа". При этом "Китай, Россия и Иран могут стремиться использовать свои кибервозможности "для компрометации" американской власти, записано в документе.  

Ранее стало известно о предложении Кремля Белому дому. В Москве призвали Вашингтон взаимно отказаться от хакерских атак.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Трамп сделал заявление о "надувательстве" США в отношении России

Президент собирается рассекретить документы

"В сортире их замочим": вспоминаем самые громкие высказывания Владимира Путина

Президент России отмечает 7 октября день рождения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей