Рига отозвала посла из Минска

Аналогичное решение приняли в Таллине и некоторых других странах ЕС

Посол Латвии в Белоруссии экстренно вызван в Ригу. Об этом сообщил в чреду, 7 октября, глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций",

написал он в "Твиттер", отметив, что Рига делает это "из солидарности" с другими членами ЕС.

Ранее глава польской дипломатии Збигнев Рау сообщил, что часть стран Евросоюза отзовут своих послов из Минска. Представители Варшавы и Вильнюса уже уехали в свои столицы.

По данным Tut.by, в ближайшее время Белоруссию покинет посол Эстонии.

С требованием сократить количество дипработников в Белоруссии МИД Республики ранее обратился к Польше и Литви.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Трамп сделал заявление о "надувательстве" США в отношении России

Президент собирается рассекретить документы

"В сортире их замочим": вспоминаем самые громкие высказывания Владимира Путина

Президент России отмечает 7 октября день рождения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей