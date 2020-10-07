Аналогичное решение приняли в Таллине и некоторых других странах ЕС

Посол Латвии в Белоруссии экстренно вызван в Ригу. Об этом сообщил в чреду, 7 октября, глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций",

– написал он в "Твиттер", отметив, что Рига делает это "из солидарности" с другими членами ЕС.

Ранее глава польской дипломатии Збигнев Рау сообщил, что часть стран Евросоюза отзовут своих послов из Минска. Представители Варшавы и Вильнюса уже уехали в свои столицы.

По данным Tut.by, в ближайшее время Белоруссию покинет посол Эстонии.

С требованием сократить количество дипработников в Белоруссии МИД Республики ранее обратился к Польше и Литви.