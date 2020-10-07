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Посол Латвии в Белоруссии экстренно вызван в Ригу. Об этом сообщил в чреду, 7 октября, глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.
"Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций",
– написал он в "Твиттер", отметив, что Рига делает это "из солидарности" с другими членами ЕС.
Ранее глава польской дипломатии Збигнев Рау сообщил, что часть стран Евросоюза отзовут своих послов из Минска. Представители Варшавы и Вильнюса уже уехали в свои столицы.
По данным Tut.by, в ближайшее время Белоруссию покинет посол Эстонии.
С требованием сократить количество дипработников в Белоруссии МИД Республики ранее обратился к Польше и Литви.
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