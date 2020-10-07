Путин сделал новое заявление по Карабаху

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Глава вспомнил об обязательствах перед Арменией

Российский президент призывает как можно скорее прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Он указал, что на это сейчас должны быть направлены все силы. 

Владимир Путин отметил, что и азербайджанская сторона, и армянская – "не чужие нам люди". В России проживает по 2 миллиона представителя каждой страны. Россияне, по заявлению лидера, поддерживают тесные отношения с представителями республик.

Как отметил президент в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", гибель людей в Карабахе – это огромная трагедия.

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня", 

– заявил Путин. 

Он отметил, что Армения является членом ОДКБ, поэтому у России есть перед страной определенные обязательства. Владимир Владимирович подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от этих договоренностей и готова выполнить их в случае необходимости. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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