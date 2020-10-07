Путин ответил, кого бы он хотел видеть будущим главой Соединенных Штатов

Кандидаты в президенты США продемонстрировали свой политический и культурный уровень на дебатах. Так глава РФ Владимир Путин прокомментировал поведение Дональда Трампа и Джо Байдена в ходе предвыборной кампании, когда они осыпали друг друга оскорблениями в прямом эфире.

В частности, в первом раунде личных дебатов Байден назвал Трампа "щенком Путина" и в очередной раз обвинил действиях по указке Кремля.

"Это проявление уровня политической культуры. Или отсутствия таковой",

– кратко отреагировал Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

Российский лидер отметил, что эти склоки – внутреннее дело США, в которое РФ не лезет. Однако, по его мнению, попытка одного кандидата в президенты унизить другого, обвиняя в связях с Москвой, означает, что за рубежом, на самом деле, осознают мощь и влиятельность России в мире.

Оценивая кандидатов на пост главы Белого дома в плане перспективных отношений РФ с США, Путин отметил, что при Трампе, с одной стороны, многое удалось. С другой – Вашингтон за это время вышел из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности и ряда других важных международных соглашений. Но и Байден известен своей "антироссийской риторикой". Поэтому Москва готова работать с любым президентом, которого выберет американский народ.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Впереди у кандидатов еще две личные встречи, но график дебатов может быть сорван из-за заражения Трампа коронавирусом и возникших осложнений.