В Кремле оценили новые меры против "Северного потока - 2"

В Кремле оценили новые меры против "Северного потока - 2"
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Решение поляков не поняли даже в Еврокомиссии

Отношения Москвы и Варшавы далеки от идеальных, поэтому решение польской стороны оштрафовать "Газпром" за строительство "Северного потока-2" им не повредят. Так оценил новости из Варшавы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно", – цитирует Пескова RT.

Ранее антимонопольный регулятор Польши объявил "Газпром" и его европейских партнеров по проекту "Северный поток-2" нарушителями польского законодательства и выписал крупный штраф.

В Кремле предположили, что российская корпорация проанализирует все с правовой точки зрения и примет меры по защите своих интересов. Со своей стороны, в "Газпроме" уже заявили, что оспорят решение Варшавы. 

Соинвесторы строительства газопровода из РФ в ФРГ – австрийская OMV и немецкая Uniper – также сообщили, что не согласны с вердиктом Варшавы. А Еврокомиссию удивила сумма штрафа. По оценке зампредседателя ЕК Маргарет Вестагер, в подобном случае штраф обычно составляет 4-6% от оборота компании, а польский регулятор назначил "Газпрому" все 10%. "Это много", – указали в ЕК.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Трамп сделал заявление о "надувательстве" США в отношении России

Президент собирается рассекретить документы

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей