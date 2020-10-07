Москву накажут за Навального, но "Северный поток-2" не тронут

Страны ЕС введут новые ограничения в отношении России. Об этом пишет в среду, 7 октября, Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе. Однако согласовать удалось "мягкий вариант" санкций.

Отравление блогера Алексея Навального "Новичком" в ЕС сочли делом решенным, поэтому наказание за это, вероятнее всего, будет введено. Определенному кругу российских чиновников заморозят активы и запретят въезд в Евросоюз и страны, присоединившиеся к европейским санкциям. При этом высылать дипломатов никто не собирается.

Источники издания пояснили, что меры из-за Навального будут не такими жесткими, как после истории со Скрипалями, поскольку между этими случаями большая разница: Навальный пострадал на родине, а Скрипали – на территории другого государства.

Что качается запрета на строительство газопровода "Северный поток-2", то его вводить не планируется. В ЕС предпочли не связывать этот проект событиями вокруг Навального.

Ранее сам блогер призвал ЕС запретить "Северный поток-2".