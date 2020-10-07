Опубликовано угрожающее послание Германии в адрес России

Опубликовано угрожающее послание Германии в адрес России
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
В немецком МИД выдвинули ультиматум в связи с "отравлением" Навального

Глава внешнеполитического ведомства страны Хайко Маас довольно жестко обозначил позицию Европы в отношении России. Министр заявил, что нашу страну ждут санкции в случае, если не будет разъяснений по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ограничительные меры "будут неизбежны", написал Маас на своей странице в Твиттер. Санкции введут адресно против тех, кто, по мнению Европы, причастен к "отравлению" Навального.

"Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО", – отрезал немецкий министр.

ЧП с Навальным случилось 20 августа. Оппозиционеру стало дурно во время перелета – из-за этого самолет пришлось срочно сажать. Навального увезли в больницу в Омске. Затем "отравленного" блогера переправили в немецкую клинику "Шарите". После исследования взятых у него анализов в Германии заявили, что якобы нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Москва причастность к случившемуся отрицает.

Ранее стало известно о просьбе Навального заморозить "Северный поток – 2". Оппозиционер призвал ЕС отреагировать на его "отравление".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бармалей
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Надо этому фрицу напомнить 1760 год, еще 1813 год (по пути в Париж русские пошустрили и Берлине), ну ,а про апрель 1945 ему папа рассказывал !!! Пора вспомнить платы в наших В/Ч " Храни и умножай традиции" !!!
Серж
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да и как то покуй
Alex Scher
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Ну что ж, Германию снова используют против России руками продажных политиков. Все повторяется....
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