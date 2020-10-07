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Глава внешнеполитического ведомства страны Хайко Маас довольно жестко обозначил позицию Европы в отношении России. Министр заявил, что нашу страну ждут санкции в случае, если не будет разъяснений по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Ограничительные меры "будут неизбежны", написал Маас на своей странице в Твиттер. Санкции введут адресно против тех, кто, по мнению Европы, причастен к "отравлению" Навального.
"Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО", – отрезал немецкий министр.
Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 7, 2020
ЧП с Навальным случилось 20 августа. Оппозиционеру стало дурно во время перелета – из-за этого самолет пришлось срочно сажать. Навального увезли в больницу в Омске. Затем "отравленного" блогера переправили в немецкую клинику "Шарите". После исследования взятых у него анализов в Германии заявили, что якобы нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Москва причастность к случившемуся отрицает.
Ранее стало известно о просьбе Навального заморозить "Северный поток – 2". Оппозиционер призвал ЕС отреагировать на его "отравление".
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