В немецком МИД выдвинули ультиматум в связи с "отравлением" Навального

Глава внешнеполитического ведомства страны Хайко Маас довольно жестко обозначил позицию Европы в отношении России. Министр заявил, что нашу страну ждут санкции в случае, если не будет разъяснений по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ограничительные меры "будут неизбежны", написал Маас на своей странице в Твиттер. Санкции введут адресно против тех, кто, по мнению Европы, причастен к "отравлению" Навального.

"Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО", – отрезал немецкий министр.

Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 7, 2020

ЧП с Навальным случилось 20 августа. Оппозиционеру стало дурно во время перелета – из-за этого самолет пришлось срочно сажать. Навального увезли в больницу в Омске. Затем "отравленного" блогера переправили в немецкую клинику "Шарите". После исследования взятых у него анализов в Германии заявили, что якобы нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Москва причастность к случившемуся отрицает.

Ранее стало известно о просьбе Навального заморозить "Северный поток – 2". Оппозиционер призвал ЕС отреагировать на его "отравление".