Немцы высказались о строительстве "Северного потока - 2" после огромного штрафа - СМИ

Немцы высказались о строительстве "Северного потока - 2" после огромного штрафа - СМИ
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Парламентарии из правительственных фракций заступились за проект

Комитет правительства Германии по экономике и энергетике поддерживает проект "Северный поток – 2". Представители руководящих фракций также выступают за строительство газопровода, сообщили в Бундестаге.

Ранее стало известно, что Польша потребовала от "Газпрома" более 7 млрд долларов за строительство трубопровода, несмотря на ее возражения. Соответствующее решение озвучили в антимонопольном комитете Польши 7 октября. Также Варшава решила засудить и европейские компании, принимавшие участие в строительстве "Северного потока – 2". Им назначили 61 млн долларов штрафа за финансовую поддержку проекта. Также комитет требует расторгнуть все контракты по финансированию строительства.

В Бундестаге заявили, что накануне комитет по экономике и энергетике проводил обсуждение по польскому регулятору. Многие парламентарии, среди которых были и представители правительственных фракций, выступили за реализацию "Северного потока – 2".

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники, Бундестаг поддерживает завершение строительства "Потока".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя решение Варшавы, что российско-польские отношения далеки от идеальных, и поэтому штрафы регулятора никак не повлияют на судьбу "Северного потока – 2".

Егор Малков

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