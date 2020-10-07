Пашинян озвучил условия признания Карабаха Арменией

Армянский премьер не исключает прекращения боевых действий в регионе

Ереван готов признать Карабах в том случае, если анализ ситуации покажет такое решение благотворным для разрешения военного конфлита на территории НКР. Соответствующее заявление сделал сегодня, 7 октября, глава правительства Армении Никол Пашинян.

Глава армянского кабмина отметил, что в противном случае Ереван воздержится от такого решения.

Также Пашинян отметил, что ситуация в НКР уже выходит за пределы региона. К боевым действиям привлекаются "радикалы" и "террористы" международного уровня, что является большой угрозой для многих государств.

Премьер-министр Армении добавил, что вовлечение в конфликт в Турции, на котором настаивает Ереван, заключается в желании Анкары продолжать политику геноцида армян, о чем он заявил в интервью "Первому каналу".

Егор Малков

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП

Эвакуируют села и деревни

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей