Армянский премьер не исключает прекращения боевых действий в регионе

Ереван готов признать Карабах в том случае, если анализ ситуации покажет такое решение благотворным для разрешения военного конфлита на территории НКР. Соответствующее заявление сделал сегодня, 7 октября, глава правительства Армении Никол Пашинян.

Глава армянского кабмина отметил, что в противном случае Ереван воздержится от такого решения.

Также Пашинян отметил, что ситуация в НКР уже выходит за пределы региона. К боевым действиям привлекаются "радикалы" и "террористы" международного уровня, что является большой угрозой для многих государств.

Премьер-министр Армении добавил, что вовлечение в конфликт в Турции, на котором настаивает Ереван, заключается в желании Анкары продолжать политику геноцида армян, о чем он заявил в интервью "Первому каналу".