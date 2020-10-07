Переговоры по Карабаху пройдут в Швейцарии и РФ – МИД Франции

Стороны начнут обсуждение ситуации в НКР в предстоящий четверг

Переговоры по урегулированию конфликта на территории Нагорного Карабаха состоятся в Москве и Женеве. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Он уточнил, что переговоры в столице Швейцарии состоятся 8 октября, а в Москве – 12 октября, сообщает РИА "Новости".

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать НКР, если такое решение позволит избежать конфликта в регионе.


Егор Малков

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