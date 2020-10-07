В Кремле заявили о недопустимости "бизнеса как всегда" с западными партнерами

Заявления глав МИД Франции и Германии о возможных санкциях против России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным расценивается Москвой как категорическое нежелание Парижа и Берлина обратить внимание на факты, которые многократно излагались Кремлем. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что и Франция, и ФРГ пытаются шантажировать и угрожать России вместо того, чтобы прояснить обстоятельства, призывая ЕС одобрить санкции против Москвы в обход собственных обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Брюссель предпочитает не замечать обращений Генпрокуратуры РФ по этому вопросу.

Захарова отметила, что Кремль постоянно указывал на недопустимость такого варианта, однако результатов не было.

Вероятно, продолжила представитель внешнеполитического ведомства, Берлин и Париж теперь заняли руководящую позицию в "антироссийской коалиции", в то же время заверяя Москву в своей приверженности партнерству.

В МИД РФ также заявили, что готовы к диалогу при пересмотре позиций западных коллег.

"В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на странице МИД.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что РФ ожидают санкции, если она не разъяснит ситуацию с Алексеем Навальным.