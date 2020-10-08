Трампа назвали угрозой США из-за его чрезмерного доверия Путину

Трампа назвали угрозой США из-за его чрезмерного доверия Путину
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американский президент не реагирует на сообщения разведки

Дональд Трамп слишком доверяет главам других государств, особенно Владимиру Путину. Тем самым он становится угрозой безопасности США, заявила во время дебатов кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Сенатор-демократ отметила, что глава Белого дома игнорирует донесения о России. Он больше верит президенту РФ, чем сообщениям разведки своей страны.

Москва, как подчеркнула политик, вмешивалась в выборы 2016 года и старается делать это сейчас. А Трамп даже ни разу не затронул эту тему, отметила Харрис, выступление которой показал телеканал CBS.

Вспомнила одна из лидеров предвыборной гонки у Демпартии и историю о будто бы обещанном Россией вознаграждении боевикам за убийства американских солдат в Афганистане. Она заявила, что с того момента, как об этом узнали, президент США беседовал с лидером РФ "шесть раз и ни разу не поднял эту тему". Между тем, по ее словам, другой кандидат нынешней предвыборной гонки заставил бы ответить угрозы в адрес штатовский военных.

Недавно однопартиец Камалы Харис – кандидат в президенты Америки от Джо Байден – на дебатах обозвал Дональда Трампа "щенком" Владимира Путина. Лидер РФ оценил этот выпад.  

Полина ДОРОЖКИНА

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