От Белого дома требуют ввести санкции против Турции за испытания С-400

От Белого дома требуют ввести санкции против Турции за испытания С-400
Фото: Денис Беляев/Минобороны РФ/ТАСС
Американские законодатели недовольны мягкой политикой Белого дома в отношении сотрудничающей с Москвой Анкары

США должны наказать Турцию за покупку и использование российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в письме сенаторов госсекретарю Майку Помпео. Они потребовали от него не позднее следующей среды, 14 октября, представить полный отчет о том, испытывала ли Турция С-400 на самолетах НАТО, и в случае положительного ответа ввести немедленно санкции.

Сенаторов встревожили сообщения о том, что Турция включала радары С-400, когда американские истребители F-16 возвращались в августе с совместных учений Италии, Франции, Греции и Кипра, на которых отрабатывался ответ на "турецкую агрессию в Восточном Средиземноморье".

Еще раньше турки тестировали С-400 на имеющихся у них самолетах F-16. Сенаторы США полагают, что действия Турции идут вразрез с интересами безопасности НАТО. А неспособность Белого дома ее вовремя одернуть привела к тому, что Россия теперь может получать секретную информацию о действиях стран НАТО, передает Reuters.

Ранее появились сообщения, что Турция перевезла купленные у России С-400 на побережье Черного моря, где запланировала испытания системы.

В НАТО настаивают – Турция как член альянса должна отказаться от российских военных разработок. Анкара парирует, что она готова была купить американские системы ПВО, но Вашингтон ей отказал.

Николай ВИКТОРОВ

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