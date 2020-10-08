В Азербайджане озвучили цель войны в Нагорном Карабахе

В Азербайджане озвучили цель войны в Нагорном Карабахе
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Баку выдвинул условие прекращения обстрелов в непризнанной республике

В то время пока звучат призывы к противоборствующим сторонам прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, главы двух конкурирующих стран продолжают обвинять друг друга в обострении конфликта и выдвигают требования. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что должна сделать Армения и когда закончится война в регионе.

Огонь нужно перестать вести одновременно с двух сторон и на местах. Также Ереван должен предоставить утвержденный сопредседателями Минской группы ОБСЕ план вывода своих вооруженных сил из Нагорного Карабаха, и тогда будет предпринята попытка перемирия, заявил Ильхам Алиев. 

За последние три месяца Армения трижды напала на Азербайджан, отметил он. От ее ракет и бомб погибли около 30 мирных жителей, стране нанесен крупный ущерб, добавил он в эксклюзивном онлайн-интервью телеканалу Euronews.

Рассказал Алиев и об успешном контрнаступления своих военных. По его словам, Баку "удалось освободить часть оккупированных территорий". Также президент назвал цель войны в Карабахе – восстановление территориальной целостности Азербайджана.  

В ответ премьер-министр Армении сообщил, что конфликт в непризнанной республике возобновился из-за намерения Азербайджана устроить этническую чистку в регионе. При этом Никол Пашинян допускает прекращение боевых действий. По его словам, в Ереване признают независимость Карабаха, если анализ ситуации покажет, что именно такое решение подходит для разрешения проблемы военного противостояния на территории. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей