В Киргизии пропал президент

В протестах в стране произошел неожиданный поворот

В Киргизии не знают, где находится президент страны Сооронбай Жээнбеков. 

Об этом сообщили в Совбезе, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". При этом в МВД страны заявили телеграм-каналу РИА "Новости", что не ведут поиски главы государства.

Также в Киргизии решили закрыть границы, чтобы не допустить выезда президента заграницу. Позже пресс-служба Жээенбекова поведала РИА "Новости" о том, что тот находится внутри государства. Президент страны ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы уладить ситуацию в стране. 

Все это происходит на фоне протестов из-за результатов парламентских выборов. В ночь на 6 октябре в Киргизии сторонники оппозиционных партий, которые не попали в парламент, захватили ряд стратегических зданий в столице. По словам Жээнбекова, была предпринята попытка захвата власти. Позже премьер страны Кубатбек Боронов объявил о своей отставке. 

Полина ИВАНОВА

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