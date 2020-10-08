Отработал заказ: эксперт объяснил раздувшийся из-за Навального скандал в Германии

Отработал заказ: эксперт объяснил раздувшийся из-за Навального скандал в Германии
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уважаемый немецкий политик пострадал от голословных вбросов в СМИ

Российский блогер Алексей Навальный в Германии использовал тактику, отработанную в России: обвинил в продажности экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который не поддержал запрет "Северного потока-2" из-за предполагаемого применения "Новичка". Этот информационный вброс Навальный сделал по заказу своих покровителей на Западе, уверен замглавы Центра германских исследований РАН Александр Камкин.

Ранее Навальный в интервью газете Bild назвал Шредера "мальчиком на побегушках", который тайно получает деньги в РФ за продвижение российских интересов в мире. При этом блогер признал, что доказательств коррупционного сговора Шредера с Москвой у него нет, он просто строит предположения и делится с прессой своим личным мнением.

После этих заявлений в Германии разгорелся скандал. На экс-канцлера ФРГ, которого и так недолюбливали некоторые высокопоставленные лица на Западе за то, что он в свое время согласился возглавить комитет акционеров Nord Stream AG, посыпались удары со всех сторон. Его слова, что дело Навального не связано со строительством "Северного потока-2" сочли косвенным доказательством его продажности. Хотя по сути он не является больше представителем немецких властей и не влияет непосредственно на политику Берлина.

Так работает "черный пиар", и Навальный, привыкший делать информационные вбросы без документальных доказательств, воспользовался этим методом против Шредера по заказу своих покровителей, поясняет эксперт.

"Навальный был говорящей головой своих заказчиков из числа оппозиционного российского олигархата и иностранных игроков", – цитирует "Взгляд"  Камкина.

По его мнению, в Берлине блогер выполнил очередной политический заказ, вбросив в информационное пространство неподтвержденный компромата на неугодного некоторым политика.

Ранее Навальный попросил ЕС ввести санкции против РФ, блокирующие строительство газопровода "Северный поток-2". Однако, по предварительным данным, европейское сообщество согласовало меры в отношении определенного круга российских чиновников, которых заподозрили в покушении на блогера. Газопровода санкции не коснутся.

Николай ВИКТОРОВ

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