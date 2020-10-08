Киев готов отдать альянсу часть территории Незалежной под постоянную морскую базу

Размещение в Николаевской области Украины базы ВМФ Великобритании сделает из Киева врага Москвы. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов.

Он отметил, что место выбрано не случайно – Николаевская область, с одной стороны, близко расположена к странам-членам НАТО – Болгарии, Румынии, Турции, с другой – рядом с территорией России.

"До Крыма рукой подать. Это очень короткое расстояние как для корабельного перехода, так и для авиаперелета или ракетного удара",

– цитирует "Взгляд" Комоедова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет согласен, если Лондон захочет на постоянной основе разместить в Николаевской области своих военных. Сейчас 450 британских десантников уже находятся там, прибыв на совместные учения.

По закону, остаться они там не могут – Конституция Украины запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако опыт показывает, что Киев легко обходит подобные запреты. Так, в Очакове Николаевской области инструкторы НАТО живут и тренируют украинских военнослужащих уже не один год.

В данный момент президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Лондоне. На четверг, 8 октября, запланировано объявление о выделении Киеву финансовой помощи в размере $6,5 млн, а также подписание меморандума о поддержке Великобританией военно-морского флота Украины.

По словам Кулебы, после этого перед Киевом откроются "отличные перспективы". Понятно, что в качестве платы Киеву придется отдавать не только проценты по кредиту.

Ранее в Киеве анонсировали некий план по "деоккупации Крыма", для реализации которого нужны иностранные партнеры.