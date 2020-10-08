Горбачев высказался о возрождении СССР

Горбачев высказался о возрождении СССР
Михаил Горбачев. Фото: Anatoly Melikhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый и единственный советский президент не уверен, что такое возможно

У Михаила Горбачева спросили, реально ли возродить СССР. Он сказал, что не берется отвечать на этот вопрос, это сделает ход истории.

На восстановление такой страны нужно слишком много времени, отметил советский президент. И добавил, что объединения вообще идут с трудом.

Это видно и по Евросоюзу, и по бывшим республикам СССР. Вот и Союзное государство России с Белоруссией "не клеится", напомнил Горбачев.

По его мнению, для воссоздания подобного государства необходимо накопить опыт и ума набраться, провести сравнение. Новой жизнью насытились, но еще не все расхлебали. Поэтому момент не наступил и объединения скоро ждать не стоит, .

Говорить о возможности восстановления Советского Союза теперь – глупо, заключил в интервью радио "Говорит Москва" первый и последний президент СССР, ушедший с поста 29 лет назад.

Ранее Горбачев рассказал, что, если бы та страна продолжала существовать, ситуация в мире была бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Он также просил главу России Владимира Путина повременить с Союзным государством РФ и Белоруссии.

До этого Михаил Сергеевич указал на виновников распада СССР.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ryszard Ewiak
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Верно, что если бы та страна продолжала существовать, ситуация в мире была бы стабильнее. Распад Советского Союза стал первым шагом к Третьей мировой войне. Из библейских пророчеств следует, что Третья мировая война начнется с этнического конфликта к югу от границ России (Даниила 11:29; Матфея 24:7). Это будет в одной из бывших советских республик.
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