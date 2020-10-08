МВД России разъяснило объявление соперницы Лукашенко в розыск

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Процедуру провели на основе международных соглашений

В МВД РФ рассказали о том, почему Светлану Тихановскую объявили в розыск в нашей стране. Оказалось, что все дело в соглашениях в рамках СНГ. 

При этом, как объяснили в ведомстве РИА "Новости", уголовного дела против соперницы лидера белорусов Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии возбуждено не было. В белорусском МВД также подтвердили информацию о межгосударственном розыске политика. Однако там отказались раскрывать, в рамках какого дела это было сделано, отмечает телеканал "360".  

О том, что Тихановскую объявили в розыск, стало известно накануне. По мнению политолога Анатолия Вассермана, теперь Тихановская может забыть о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. 

Полина ИВАНОВА

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