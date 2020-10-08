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Чехия вызвала своего посла Томаша Перницкого из Белоруссии.
Дипломат должен прибыть в Прагу для консультаций, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".
Томаш Перницкий отбудет из Минска где-то через неделю. Об этом рассказала официальный представитель чешского Министерства иностранных дел, пишет RT.
Ранее своего посла отозвала из Белоруссии Латвия. До этого то же самое сделали в Литве. Хотя до этого в ответ на просьбу Минска сократить число диппредставителей отказались это делать.
Такое решение принято из-за протестов в Белоруссии после выборов президента. Некоторые страны ЕС не признали действующего главу Республики Александра Лукашенко легитимным главой страны.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском