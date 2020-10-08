Дипломат уедет из Минска в течение семи дней

Чехия вызвала своего посла Томаша Перницкого из Белоруссии.

Дипломат должен прибыть в Прагу для консультаций, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".

Томаш Перницкий отбудет из Минска где-то через неделю. Об этом рассказала официальный представитель чешского Министерства иностранных дел, пишет RT.

Ранее своего посла отозвала из Белоруссии Латвия. До этого то же самое сделали в Литве. Хотя до этого в ответ на просьбу Минска сократить число диппредставителей отказались это делать.

Такое решение принято из-за протестов в Белоруссии после выборов президента. Некоторые страны ЕС не признали действующего главу Республики Александра Лукашенко легитимным главой страны.