Чехия отзывает своего посла из Белоруссии

Дипломат уедет из Минска в течение семи дней

Чехия вызвала своего посла Томаша Перницкого из Белоруссии.

Дипломат должен прибыть в Прагу для консультаций, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".

Томаш Перницкий отбудет из Минска где-то через неделю. Об этом рассказала официальный представитель чешского Министерства иностранных дел, пишет RT.

Ранее своего посла отозвала из Белоруссии Латвия. До этого то же самое сделали в Литве. Хотя до этого в ответ на просьбу Минска сократить число диппредставителей отказались это делать.

Такое решение принято из-за протестов в Белоруссии после выборов президента. Некоторые страны ЕС не признали действующего главу Республики Александра Лукашенко легитимным главой страны. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей