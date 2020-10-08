Киссинджер назвал конфликт США и Китая началом "холодной войны"

Киссинджер назвал конфликт США и Китая началом "холодной войны"
Генри Киссинджер. Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ветеран американской дипломатии выступает за договоренности с КНР

Вашингтон и Пекин обязаны установить определенный формат для взаимодействия, так как их противостояние становится все напряженнее. В противном случае стороны рискуют нарваться на фактор неопределенности, который сопровождал мировую политику, ставшую в свое время причиной Первой мировой войны. Соответствующее заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он заявил, что Китай и США должны обсудить некие пределы, за которыми осуществление угроз станет невозможным. Такая политика, считает бывший дипломат, является необходимой в долгосрочной перспективе, сообщает РИА "ФАН".

"Кто-то может посчитать это абсолютно невозможным. Но в таком случае все приведет к ситуации, напоминающей Первую мировую", – заявил политик.

Также экс-дипломат рассказал, что выступал в свое время за сближение США и Китая для сдерживания СССР. Теперь же между Штатами и КНР назревает очередная "холодная война" в гонке технологических достижений. По этой причине, добавил он, США нуждаются в "новом образе мышления", который предполагает совершение политических маневров в мире, где отсутствует единое превосходство у отдельно взятого государства, передает Bloomberg.

Ранее Киссинджер заявил, что Украина имеет слишком тесные исторические связи с РФ для вступления в НАТО, поэтому ее вхождение в Альянс было бы недальновидным шагом для Запада.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей