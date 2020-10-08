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Еще две европейские страны решили отозвать своих послов из Белоруссии для проведения консультаций в четверг, 8 октября. Об этом сообщили в МИД.
Болгария поддержала своих польских и литовских партнеров, вручив МИД Белоруссии ноту о выезде посла, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Такое решение в знак солидарности с Польшей и Литвой также приняла Словакия, заявил глава МИД Иван Корчок.
Своих послов из Минска отозвали уже восемь стран Евросоюза. Среди них – дипломаты из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Чехии, а также Болгарии и Словакии.
Президент Александр Лукашенко зеркально ответил на санкции Запада, пригрозив ответными ограничениями и потребовав сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском